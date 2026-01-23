Гендиректор "Динамо" Мх: Евсеев знает, что делать. Ни с кем не хочу его сравнивать

"Вадим Валентинович знает, что делать. Я ни с кем не хочу его сравнивать. Это тренер со своим видением. Мы его полностью поддерживаем в его творческой работе. Ребятам нравится то, чего он от них требует. Уверен, на поле у нас будет получаться", — приводит слова Газизова пресс-служба "Динамо" Махачкала.
Евсеев стал главным тренером махачкалинского "Динамо" 29 декабря 2025 года. Он сменил на этом посту Хасанби Биджиева, который ушел из команды после поражения в 18-м туре чемпионата России. Махачкалинцы проиграли "Пари НН" со счетом 0:1. С сентября Евсеев работал в "Черноморце", который выступает в Первой лиге.
Махачкалинское "Динамо" ушло на зимний перерыв на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. После 18 туров команда набрала 15 очков. Команда проводит подготовку ко второй части сезона в Турции. Первый этап зимних сборов подопечных Евсеева проходил с 9 по 23 января.
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о работе нового главного тренера команды Вадима Евсеева.
Фото: ФК "Черноморец"