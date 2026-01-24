Гришин: Гусев переделал состав "Динамо". Так играть они не должны!

"Мы увидели, что Ролан Гусев уже переделал состав "Динамо". Бителло сыграл "под нападающим", а фланговый защитник Рубенс почему-то занял позицию опорного полузащитника. Меня удивило, что "Динамо" совершенно не показало прессинга, хотя уже проделало определённый объём тренировочной работы. Так играть динамовцы не должны! Им следует играть с позиции силы", — приводит слова Гришина "Матч ТВ".
В пятницу, 23 января "Динамо" провело первый товарищеский матч во время зимнего сбора. Команда Розана Гусева встретилась с "Шанхай Шэньхуа", которую возглавляет Леонид Слуцкий. Матч завершился ничьей в основное время со счетом 2:2. В серии пенальти бело-голубые одержали победу (5:3).
Ролан Гусев стал главным тренером "Динамо" в конце декабря, подписав трудовое соглашение с клубом до конца текущего сезона. До него команду возглавлял Валерий Карпин, который подал в отставку в ноябре 2025 года.
Первую часть сезона московская команда завершила на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе "Динамо" 21 очко после 18-ти туров.
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об изменениях в составе "Динамо" под руководством главного тренера Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"