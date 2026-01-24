Во Франции считают, что Семак может получить предложение из Лиги 1

"Думаю, в будущем Семак мог бы получить предложение из чемпионата Франции. Здесь есть люди, которые помнят его по игре за "ПСЖ". Также, наверное, есть те, кто знает, что он добился больших успехов с "Зенитом" в качестве тренера. Мне кажется, Семак в будущем может оказаться в Лиге 1, но, понятно, что речь не про топ-клуб чемпионата", — приводит слова Барросо "РБ Спорт".
Сергея Семака возглавил "Зенит" в мае 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть раз подряд становились чемпионами России, выигрывали Кубок страны, а также четырежды завоёвывали Суперкубок России. Во время карьеры игрока Семак выступал за "ПСЖ" в период с 2004 по 2006 год. За парижан он провел 31 матч и забил один гол.
По итогам предыдущего сезона команда Семака стала второй, уступив одно очко "Краснодару". Первую часть нынешнего розыгрыша РПЛ "Зенит" завершил на втором месте с 39 очками. У лидирующего на данный момент "Краснодара" 40 очков.