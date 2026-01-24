В "Динамо" высказались о новом лимите на легионеров

"О лимите знаю не больше, чем вы. Рано комментировать. Сейчас играли с командой, где 5 легионеров в заявке на сезон. Коммуникация с Минспорта? Они сами ее определяют. Мы — субъект исполнения решения", — приводит слова Пивоварова Sport24.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о планах по ужесточению лимита на иностранных игроков в российском футболе. С 2028 года команды смогут вносить в заявку до 10 легионеров, из которых одновременно на поле смогут находиться только 5. По действующему регламенту клуб РПЛ имею право заявлять максимум 13 иностранцев. Из них 8 могут выйти на поле.
В пятницу, 23 января "Динамо" провело первый контрольный матч за время зимних сборов. Команда Розана Гусева сыграла с "Шанхай Шэньхуа" Леонида Слуцкого. В основное время встреча закончилась ничьей со счетом 2:2. По серии пенальти бело-голубые одержали победу (5:3).
Фото: ФК "Динамо"