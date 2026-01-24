Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
15:30
РостовНе начат
Оренбург
17:00
БорацНе начат

В "Динамо" высказались о новом лимите на легионеров

Генеральный директор "Динамо" ответил на вопрос об ужесточении лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге.
Фото: ФК "Динамо"
"О лимите знаю не больше, чем вы. Рано комментировать. Сейчас играли с командой, где 5 легионеров в заявке на сезон. Коммуникация с Минспорта? Они сами ее определяют. Мы — субъект исполнения решения", — приводит слова Пивоварова Sport24.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о планах по ужесточению лимита на иностранных игроков в российском футболе. С 2028 года команды смогут вносить в заявку до 10 легионеров, из которых одновременно на поле смогут находиться только 5. По действующему регламенту клуб РПЛ имею право заявлять максимум 13 иностранцев. Из них 8 могут выйти на поле.

В пятницу, 23 января "Динамо" провело первый контрольный матч за время зимних сборов. Команда Розана Гусева сыграла с "Шанхай Шэньхуа" Леонида Слуцкого. В основное время встреча закончилась ничьей со счетом 2:2. По серии пенальти бело-голубые одержали победу (5:3).

