Корнеев объяснил, чем Саусь заинтересовал "Спартак"

"Саусь засветился только в этом сезоне. Это очень быстрый футболист, у него российский паспорт, он может быть в обойме "Спартака". Думаю, что скорость Сауся, его умение подключаться к атаке и защищаться подкупили скаутов "Спартака", — приводит слова Корнеева "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что "Балтика" приняла приняла предложение "Спартака" по переходу Сауся. Сообщалось, что для завершения сделки футболисту осталось согласовать с московским клубом личные условия и пройти медицинское обследование.
Владиславу Саусю 22 года. Он выступает за "Балтику" с лета 2024 года. В нынешнем сезоне он вышел на поле в 19-ти встречах во всех турнирах, в которых записал на свой счет один год и две результативные передачи. Действующий контракт игрока с "Балтикой" истекает летом 2029 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника оценивается в 1,8 миллиона евро.
Фото: ФК "Балтика"