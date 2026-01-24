Пономарев – об опозданиях Вендела: нельзя так относиться к высокооплачиваемым засранцам

"У Вендела контракт до 2029 года, вот он и хулиганит. Для него заплатить 700 тысяч евро – это как два пальца… Но он стопроцентно отрицательно влияет на весь коллектив. Такие вещи допускать нельзя, и Семак должен на это реагировать. Что же Вендел так выеживается? Нельзя так относиться к этим высокооплачиваемым засранцам, легионеров надо обязательно держать в ежовых рукавицах", – приводит слова Пономарева РИА Новости Спорт.
Ранее сообщалось, что Вендел опоздал на зимние сборы "Зенита". Команда отправила в Катар 15 января, в то время, как полузащитник приступил к тренировкам 22 января. За опоздание клуб оштрафовал футболиста на 700 тысяч евро.
Действующее трудовое соглашение бразильца с "Зенитом" рассчитано до лета 2029 года. 28-летний игрок в нынешнем сезоне принял участие в 15-ти встречах за сине-бело-голубых, в которых записал на свой счет один год и отдал две результативные передачи.
Команда Сергея Семака идет второй в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров чемпионата России "Зенит" набрал 39 очков.
Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев высказался о семидневном опоздании полузащитника Вендела на сборы "Зенита".
Фото: "Спорт-Экспресс"