Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
15:30
РостовНе начат
Оренбург
17:00
БорацНе начат

Пономарев – об опозданиях Вендела: нельзя так относиться к высокооплачиваемым засранцам

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев высказался о семидневном опоздании полузащитника Вендела на сборы "Зенита".
Фото: "Спорт-Экспресс"
"У Вендела контракт до 2029 года, вот он и хулиганит. Для него заплатить 700 тысяч евро – это как два пальца… Но он стопроцентно отрицательно влияет на весь коллектив. Такие вещи допускать нельзя, и Семак должен на это реагировать. Что же Вендел так выеживается? Нельзя так относиться к этим высокооплачиваемым засранцам, легионеров надо обязательно держать в ежовых рукавицах", – приводит слова Пономарева РИА Новости Спорт.

Ранее сообщалось, что Вендел опоздал на зимние сборы "Зенита". Команда отправила в Катар 15 января, в то время, как полузащитник приступил к тренировкам 22 января. За опоздание клуб оштрафовал футболиста на 700 тысяч евро.

Действующее трудовое соглашение бразильца с "Зенитом" рассчитано до лета 2029 года. 28-летний игрок в нынешнем сезоне принял участие в 15-ти встречах за сине-бело-голубых, в которых записал на свой счет один год и отдал две результативные передачи.

Команда Сергея Семака идет второй в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров чемпионата России "Зенит" набрал 39 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится