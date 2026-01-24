Матчи Скрыть

Экс-вратарь "Балтики": почти весь успех держится на Талалаеве

Бывший вратарь "Балтики" Евгений Помазан высказался о возможном уходе нескольких игроков команды в зимнее трансферное окно.
Фото: "Матч ТВ"
"Почти весь успех "Балтики" держится на Талалаеве. Потеря двух-трёх человек никак не отразится на результатах "Балтики" весной. Тот же Саусь не такой уж результативный футболист. Но весна начнётся для "Балтики" с "Зенита". Всегда приятнее вкатываться с более слабого соперника, а не с более сильного", — приводит слова Помазана Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что "Балтика" и "Спартак" близки к завершению сделки по трансферу полузащитника калининградцев Владислава Сауся. Также в СМИ появилась информация о том, что "Ахмат" заинтересован в приобретении защитника Мингияна Бевеева.

Команда Андрея Талалаева проводит первый сезон в Российской Премьер-лиге. После 18-ти прошедших туров "Балтика" набрала 35 очков и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице. Первая после зимнего перерыва встреча калининградцев состоится в Санкт-Петербурге с "Зенитом" 27 февраля.

