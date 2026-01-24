"В таких командах сборы всегда тяжелые. Ничего, держусь. Сравнивая показания прошлого года, лучше перевариваем нагрузку и лучше бегаем. Так что чисто по цифрам — есть прогресс. Ждем 28 февраля, день "икс". Чтобы все были в порядке к матчам чемпионата. Здесь, в Эмиратах, сейчас не обязательно обыгрывать кого-то, главное — быть в порядке к официальным матчам", — приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
"Акрон" проводит подготовку к весенней части сезона в Абу-Даби (ОАЭ). В первом товарищеском матче команда Заурбека Тедеева уступила ЦСКА со счетом 3:1. Дзюба забил единственный гол от "Акрона". В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 16-ти матчах за команду из Тольятти, в которых записал на свой счет 5 голов и 4 результативные передачи.
Первый матч после зимней паузы тольяттинцы проведут 28 февраля. В 19-м туре РПЛ "Акрон" сыграет с "Оренбургом". После 18-ти прошедших туров команда набрала 21 очко и на данный момент располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Дзюба – о зимних сборах "Акрона": ждем 28 февраля, день "икс"
Капитан "Акрона" Артем Дзюба рассказал о подготовке команды ко второй части сезона во время зимних сборов.
Фото: ФК "Акрон"