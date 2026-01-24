"Зенит" попрощался с Кассьеррой, перешедшим в "Атлетико Минейро"

"Это был красивый путь, Матео! Будем скучать!" — говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".
В пятницу, 23 января стало известно, что Кассьерра покинул "Зенит" и подписал контракт с "Атлетико Минейро". Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский клуб заплатит "Зениту" за этот трансфер 7 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и ещё 3 миллиона евро бонусами.
Кассьерра пополнил состав сине-бело-голубых в 2022 году. Вместе с санкт-петербуржцами он дважды выиграл чемпионат России, стал обладателем Кубка страны и трижды выиграл Суперкубок. За все время в "Зените" Кассьерра вышел на поле в 127 матчах, в которых записал на свой счет 49 голов и 21 голевую передачу.
Пресс-служба "Зенита" опубликовала обращение к нападающему Матео Кассьерре, который перешел в бразильский "Атлетико Минейро".
Фото: ФК "Зенит"