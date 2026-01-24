Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
15:30
РостовНе начат
Оренбург
17:00
БорацНе начат

Кордоба пообещал болельщикам "Краснодара" много голов после зимних сборов

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба рассказал, что от него могут ждать болельщики после зимних сборов команды.
Фото: ФК "Краснодар"
"То же, что и каждый год: большую страсть, много голов и постоянную самоотдачу", — сказал Кордоба в интервью пресс-службе "Краснодара".

В текущем сезоне колумбийский футболист вышел на поле в 24 встречах, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Срок действующего контракта Кордобы с клубом истекает летом 2027 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего оценивается в 10 миллионов евро.

"Краснодар" является действующим чемпионом России. Команда ушла на зимнюю паузу в РПЛ на первом месте в турнирной таблице. После 18-ти прошедших туров черно-зеленые записали в свой актив 40 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится