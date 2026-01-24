"То же, что и каждый год: большую страсть, много голов и постоянную самоотдачу", — сказал Кордоба в интервью пресс-службе "Краснодара".
В текущем сезоне колумбийский футболист вышел на поле в 24 встречах, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Срок действующего контракта Кордобы с клубом истекает летом 2027 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего оценивается в 10 миллионов евро.
"Краснодар" является действующим чемпионом России. Команда ушла на зимнюю паузу в РПЛ на первом месте в турнирной таблице. После 18-ти прошедших туров черно-зеленые записали в свой актив 40 очков.
Кордоба пообещал болельщикам "Краснодара" много голов после зимних сборов
Фото: ФК "Краснодар"