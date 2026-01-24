Игрок "Шанхая" заявил, что "Динамо" могло бы выиграть азиатскую Лигу чемпионов

"Думаю, да! Если бы поработали. Не могу сказать точно, но все данные для этого есть. Против такого рода клубов всегда сложно играть. Они на совершенно другом уровне. Мы сыграли хорошо. Спасибо им за то, что подготовили нас к сезону", – приводит слова Манафа "Спорт-Экспресс".
В пятницу, 23 января "Динамо" провело товарищеский матч с китайским "Шанхай Шэньхуа" в рамках зимнего сбора. В основное время встреча завершилась ничьей со счетом 2:2, однако в серии пенальти подопечные Розана Гусева оказались сильнее (5:3).
Московская команда проводит подготовку к весенней части сезона в Абу-Даби (ОАЭ). По итогам 18-ти туров РПЛ бело-голубые набрали 21 очко и на данный момент занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Первая встреча "Динамо" после зимнего перерыва состоится 1 марта. В этот день команда сыграет с "Крыльями Советов".