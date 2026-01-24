"Мы будем идти шаг за шагом, от матча к матчу, стараясь набирать в каждом по три очка. Мы знаем, что эти 12 оставшихся игр будут не из лёгких. Команда знает, как выигрывается чемпионат, и сейчас все должны приложить максимум усилий, хорошо подготовиться, чтобы вновь попробовать завоевать трофей", — сказал Кордоба в интервью пресс-службе "Краснодара".
В 2025 году "Краснодар" впервые в истории выиграли чемпионат России. В текущем сезоне команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти прошедших туров "быки" набрали 40 очков.
Кордоба в нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и 6 голевых передач. Контракт колумбийского футболиста с "Краснодаром" рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 10 миллионов евро.
Кордоба ответил, верит ли в чемпионство "Краснодара" в 2026 году
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба ответил, верит ли он, что в нынешнем сезоне команда вновь одержит победу в чемпионате России.
Фото: РИА Новости