Главный тренер "Кайсериспора": Макаров – отличный футболист. Сильно нам поможет

"Идут переговоры. Денис — отличный футболист. Если все будет хорошо, то он очень сильно нам поможет", — приводит слова Джалови "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что Макаров хочет покинуть "Динамо" и перейти в "Кайсериспор". Ожидается, что турецкий клуб подпишет российского игрока до конца нынешнего сезона, когда полузащитник получит статус свободного агента.
Макаров играет в стане бело-голубых с 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12-ти матчах команды во всех турнирах, в которых записал на свой счет 3 гола и одну результативную передачу. Подготовку ко второй части чемпионата России полузащитник проводит с "Динамо-2". В декабре Макаров заявил, что покинет клуб, если "Динамо" возглавит Ролан Гусев.
Фото: ФК "Динамо"