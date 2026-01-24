Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
БорацОтменён
Локомотив
15:30
РостовНе начат

Агент ответил, почему Самошников пропустил матч со сборной Китая

Агент игрока "Спартака" Ильи Самошникова Алексей Бабырь рассказал, из-за чего футболист пропустил матч против сборной Китая.
Фото: ФК "Спартак"
"С Ильей все хорошо. У него чуть-чуть побаливал голеностоп, поэтому он не принял участие в игре", - сказал Бабырь "Матч ТВ".

Вчера, 23 января, состоялся товарищеский матч московского "Спартака" против сборной Китая. Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

Илья Самошников выступает за красно-белых с августа 2025 года. В текущем сезоне за клуб левый защитник провел 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится