Агент ответил, почему Самошников пропустил матч со сборной Китая

"С Ильей все хорошо. У него чуть-чуть побаливал голеностоп, поэтому он не принял участие в игре", - сказал Бабырь "Матч ТВ".
Вчера, 23 января, состоялся товарищеский матч московского "Спартака" против сборной Китая. Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.
Илья Самошников выступает за красно-белых с августа 2025 года. В текущем сезоне за клуб левый защитник провел 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Агент игрока "Спартака" Ильи Самошникова Алексей Бабырь рассказал, из-за чего футболист пропустил матч против сборной Китая.
