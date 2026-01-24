Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
БорацОтменён
Локомотив
15:30
РостовНе начат

Помазан: Тороп - достойный сменщик для Акинфеева

Бывший вратарь ЦСКА Евгений Помазан высказался о Владиславе Торопе.
Фото: ФК ЦСКА
"Тороп - достойный сменщик для Акинфеева. Он готов стать основным вратарём ЦСКА в следующем сезоне. Владислав высоко себя зарекомендовал в матчах РПЛ", - сказал Помазан Metaratings.

Владислав Тороп является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне за "армейцев" голкипер провел 12 матчей, пропустил 9 голов и отыграл 6 встреч на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится