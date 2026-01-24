Помазан: Тороп - достойный сменщик для Акинфеева

"Тороп - достойный сменщик для Акинфеева. Он готов стать основным вратарём ЦСКА в следующем сезоне. Владислав высоко себя зарекомендовал в матчах РПЛ", - сказал Помазан Metaratings.
Владислав Тороп является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне за "армейцев" голкипер провел 12 матчей, пропустил 9 голов и отыграл 6 встреч на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.
Бывший вратарь ЦСКА Евгений Помазан высказался о Владиславе Торопе.
Фото: ФК ЦСКА