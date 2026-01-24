Матчи Скрыть

Макаров отправился на медосмотр перед переходом в "Кайсериспор"

Агент игрока "Динамо" Дениса Макарова Алексей Бабырь высказался о переходе игрока в "Кайсериспор".
Фото: ФК "Динамо"
"Денис отправился на медосмотр. Сегодня будет его проходить и, надеюсь, подпишет договор и будет играть в футбол", - сказал Бабырь "Матч ТВ".

Ранее в СМИ сообщалось, что игрок бесплатно перейдет в турецкий "Кайсериспор".

Денис Макаров выступает в составе московского "Динамо" с начала августа 2021 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 12 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллионов евро.

