Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
16:00
СурханНе начат
ЦСКА
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Быстров назвал двух российских игроков, которые усилили бы "Зенит"

Экс-игрок "Зенита" Владимир Быстров высказался о том, насколько реально петербургскому клубу найти усиление в линию атаки.
Фото: ФК "Динамо"
По мнению Быстрова, на рынке сейчас не так много подходящих вариантов, особенно если речь идёт о нападающих.

- "Зенит" вообще тяжело усилить. Тем более, у нас сейчас в стране не особо много хороших нападающих. Наверное, подошли бы Тюкавин и Воробьев, - цитирует Быстрова "Спорт день за днём".

Напомним, петербургская команда этой зимой рассталась с двумя форвардами - команду покинули Лусиано Гонду, заключивший контракт с ЦСКА, и Матео Кассьерра, который продолжит карьеру в "Атлетико Минейро".

"Зенит" с 39 баллами в активе идёт на второй строчке в чемпионате России.

