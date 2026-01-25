По мнению Быстрова, на рынке сейчас не так много подходящих вариантов, особенно если речь идёт о нападающих.
- "Зенит" вообще тяжело усилить. Тем более, у нас сейчас в стране не особо много хороших нападающих. Наверное, подошли бы Тюкавин и Воробьев, - цитирует Быстрова "Спорт день за днём".
Напомним, петербургская команда этой зимой рассталась с двумя форвардами - команду покинули Лусиано Гонду, заключивший контракт с ЦСКА, и Матео Кассьерра, который продолжит карьеру в "Атлетико Минейро".
"Зенит" с 39 баллами в активе идёт на второй строчке в чемпионате России.
Быстров назвал двух российских игроков, которые усилили бы "Зенит"
Экс-игрок "Зенита" Владимир Быстров высказался о том, насколько реально петербургскому клубу найти усиление в линию атаки.
Фото: ФК "Динамо"