Николаев - об атаке "Зенита": думал, что первым избавятся от Соболева

По словам Николаева, он ожидал другого решения по составу, а теперь команде необходимо закрывать позицию форварда.
- Думал, что первым, от кого избавится "Зенит", будет Соболев. В итоге он остался в одиночестве. Думаю, у Семака всегда есть вариант с игрой на острие Луиса Энрике. В любом случае "Зениту" нужно минимум два форварда, - передаёт слова Николаева Vprognoze.ru.
К зимней паузе "Зенит" подошёл на второй строчке таблицы РПЛ с 39 набранными очками. После возобновления сезона петербуржцы сыграют дома с "Балтикой" - матч запланирован на 27 февраля.
Экс-футболист "Зенита" Андрей Николаев прокомментировал кадровые изменения в атакующей линии петербургского клуба после ухода Лусиано Гонду и Матео Кассьерры.
