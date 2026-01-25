Матчи Скрыть

Бобёр высказался о финансовых проблемах "Крыльев Советов"

В прошлом выступавший за "Крылья Советов" Антон Бобёр прокомментировал непростую финансовую ситуацию в самарском клубе.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Он отреагировал на информацию о том, что болельщики начали помогать команде с выплатой задолженности.

Ранее сообщалось, что фанаты "Крыльев" начали оплачивать долг клуба в размере 512 миллионов рублей.

- В Самаре футбол - это больше, чем футбол. Для меня не удивительна реакция болельщиков на сложившуюся ситуацию. Она показывает их любовь к команде в регионе. Думаю, клуб справится с этим, - цитирует бывшего игрока самарцев "Советский спорт".

В текущем сезоне "Крылья Советов" после 18 матчей идут на 12-й строчке таблицы, набрав 17 очков. В первом матче после рестарта РПЛ команда сыграет с "Динамо" в Москве.

