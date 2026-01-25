Экс-президент "Локомотива": "Спартак" поступит мудро, если купит Ракова

По мнению Наумова, "Спартаку" стоит рассмотреть покупку молодого вингера, а "Локомотиву" теперь остаётся только сожалеть, что игрок оказался в аренде.
- "Спартак" поступит мудро, если купит Ракова, он сильный футболист, на нём не проиграешь. Жаль, что "Локомотив" его отдал в аренду. Хотя бы сейчас можно было его и вернуть, - передаёт слова эксперта Vprognoze.
В первой части сезона 21-летний игрок сыграл за "Крылья Советов" 10 матчей в РПЛ, забил пять мячей и сделал две голевые передачи.
В таблице чемпионата России с 40 очками лидирует "Краснодар". В тройку также входят "Зенит" и "Локомотив", у которых 39 и 37 баллов. "Спартак" располагается на шестой позиции с 29 очками.
Фото: ПФК "Крылья Советов"