Экс-игрок "красно-синих" отметил, что команде нужно время, чтобы перестроиться под требования нового тренера.
- Видел результаты ЦСКА. Команде всегда нужно время, когда приходит тренер с новыми идеями в игре. Плюс фанаты команды тоже много требуют. Так что нелегко там работать. Как фанат ЦСКА могу надеяться, чтобы всё получилось, - цитирует Ярошика "Чемпионат".
К зимней паузе армейцы подошли с 36 очками после 18 матчей и располагаются на четвёртой позиции. От лидера - "Краснодара" - команду Фабио Челестини отделяют четыре балла.
Ярошик ответил, следит ли за выступлением ЦСКА
Иржи Ярошик рассказал, что продолжает следить за РПЛ и особенно обращает внимание на результаты ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА