26-летний нападающий, большую часть карьеры проведший в "Краснодаре", дал понять, что не исключает такой вариант в будущем.
- Конечно, заканчивал бы всё равно бы в России. Всё зависит от предложений, от времени. У себя дома хочу поиграть, - цитирует игрока Metaratings.ru.
В прошлом сезоне Сулейманов принял участие в 33 матчах, забил два мяча и оформил пять ассистов.
Воспитанник "Краснодара" допустил возвращение в Россию после выступления в МЛС
Форвард "Спортинг Канзас-Сити" Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, рассматривает ли он возвращение в российский чемпионат после периода в МЛС.
Фото: ФК "Краснодар"