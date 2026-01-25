"У них, конечно, есть хорошие игроки. Я не знаю их всех, не знаю, все ли они сегодня играли, но видно, что они умеют играть в футбол, команда организованная. Так что, да, они показали себя с хорошей стороны", - цитирует Тейшейру "Советский Спорт".
Московское "Динамо" одержало победу над китайским "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет Леонид Слуцкий, со счетом 2:2 (5:3 - пен). Товарищеский матч между командами состоялся в пятницу, 23 января.
Напомним, что в декабре бело-голубые объявили о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера до конца текущего сезона. По итогам 18 сыгранных туров команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 21 баллом в своем активе.
"Они умеют играть в футбол". Игрок китайского клуба - о "Динамо"
Полузащитник "Шанхая Шэньхуа" Жоао Тейшейра оценил уровень московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"