"Достоверно стало известно следующее: в клубе все внимание на данном этапе уделяется главной команде (корректировка бюджета основы не коснулась). Приоритетная задача не меняется – победа в чемпионате России. Сергей Богданович имеет неограниченный кредит доверия", - написан Андрианов.
Напомним, что по итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" отстал от "Краснодара" на один балл и стал серебряным призером чемпионата России. До этого сине-бело-голубые были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками в своем активе и отстает от "быков" на одно очко. Тройку лидеров в таблице замыкает московский "Локомотив" с 37 очками.
Источник: Bobsoccer
"Задача не меняется". Семак имеет неограниченный кредит доверия в "Зените"
Обозреватель Bobsoccer Алексей Андрианов рассказал о доверии петербургского "Зенита" к Сергею Семаку.
Фото: ФК "Зенит"