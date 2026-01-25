Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
16:00
СурханНе начат
ЦСКА
16:00
Динамо СамаркандНе начат

"Задача не меняется". Семак имеет неограниченный кредит доверия в "Зените"

Обозреватель Bobsoccer Алексей Андрианов рассказал о доверии петербургского "Зенита" к Сергею Семаку.
Фото: ФК "Зенит"
"Достоверно стало известно следующее: в клубе все внимание на данном этапе уделяется главной команде (корректировка бюджета основы не коснулась). Приоритетная задача не меняется – победа в чемпионате России. Сергей Богданович имеет неограниченный кредит доверия", - написан Андрианов.

Напомним, что по итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" отстал от "Краснодара" на один балл и стал серебряным призером чемпионата России. До этого сине-бело-голубые были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.

По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками в своем активе и отстает от "быков" на одно очко. Тройку лидеров в таблице замыкает московский "Локомотив" с 37 очками.

Источник: Bobsoccer

