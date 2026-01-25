Новичок "Динамо" рассказал, чем российский футбол отличается от бразильского

По словам бразильца, в РПЛ больше борьбы и физики, тогда как на родине сильнее выражен технический стиль.
- Самой большой разницей между бразильским и российским футболом является то, что здесь футбол более силовой. В Бразилии развит более технический футбол, в России скорее тактический, с акцентом на скорость и физическую подготовку, - передаёт слова игрока "Советский спорт".
Футболист стал игроком московского клуба 21 января и подписал контракт до конца июня 2030 года. До переезда в Россию защитник выступал за "Ботафого": за команду он провёл 29 поединков, отметился одним голом и одним ассистом.
"Динамо" занимает десятую строчку в чемпионате, набрав в 18 турах 21 балл.
Фото: ФК "Динамо"