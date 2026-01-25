Веденеев - о Дивееве в "Зените": ошибёшься - окажешься на скамейке

По мнению Веденеева, в новой команде к игроку будут совсем другие требования, а любая ошибка может стоить места в составе.
- В ЦСКА было просто - русская оборона и вратарь, который с плёткой стоял. В "Зените" никто не будет тебя сзади плёткой хлестать. И не будут тебе пихать за ошибки. Ошибёшься - окажешься на скамейке запасных, - передаёт слова эксперта "Спорт день за днём".
В этом сезоне 26-летний Дивеев провёл 19 матчей, забил три гола и получил две жёлтые карточки.
"Зенит" с 39 очками располагается на второй строчке в чемпионате. "Краснодар", у которого 40 баллов, лидирует в таблице.