Веденеев - о Дивееве в "Зените": ошибёшься - окажешься на скамейке

Экс-игрок "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал переход защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению Веденеева, в новой команде к игроку будут совсем другие требования, а любая ошибка может стоить места в составе.

- В ЦСКА было просто - русская оборона и вратарь, который с плёткой стоял. В "Зените" никто не будет тебя сзади плёткой хлестать. И не будут тебе пихать за ошибки. Ошибёшься - окажешься на скамейке запасных, - передаёт слова эксперта "Спорт день за днём".

В этом сезоне 26-летний Дивеев провёл 19 матчей, забил три гола и получил две жёлтые карточки.

"Зенит" с 39 очками располагается на второй строчке в чемпионате. "Краснодар", у которого 40 баллов, лидирует в таблице.

