Бывший голкипер железнодорожников подчеркнул, что полузащитник оставил заметный след в истории клуба и заслужил особое отношение со стороны болельщиков.
- Баринов остаётся легендой "Локомотива". Это воспитанник, провёл столько матчей, был капитаном, лидером, завоевал титулы. После окончания карьеры он точно вправе рассчитывать на работу в структуре клуба, - передаёт слова Фильцова "Советский спорт".
Баринов провёл в системе "Локомотива" десять лет - с 2015 по 2025 год. За этот период он провёл 274 матча за команду, забил 13 мячей и сделал 27 голевых передач.
"Локомотив" в этом сезоне с 37 очками идёт на третьей строчке, а ЦСКА занимает четвёртое место с 36 баллами.
Фильцов - об уходе Баринова в ЦСКА: он остаётся легендой "Локомотива"
Александр Фильцов высказался об уходе Дмитрия Баринова из "Локомотива" в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА