Мбаппе после матча с "Вильярреалом" объяснил, почему пробил пенальти "паненкой"

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал пенальти, который он реализовал в концовке матча с "Вильярреалом" (2:0).
Француз эффектно пробил "паненкой", а этот гол стал для него вторым в игре и окончательно снял вопросы о победителе.

После финального свистка футболист коротко прокомментировал свой удар с "точки": "Браим Диас? Да, моя "паненка" была для него".

Напомним, в финале Кубка Африки между Марокко и Сенегалом (0:1) Диас не сумел реализовать пенальти: марокканец попытался пробить "паненкой", однако вратарь Эдуар Менди выручил свою команду.

