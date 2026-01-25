Француз эффектно пробил "паненкой", а этот гол стал для него вторым в игре и окончательно снял вопросы о победителе.
После финального свистка футболист коротко прокомментировал свой удар с "точки": "Браим Диас? Да, моя "паненка" была для него".
Напомним, в финале Кубка Африки между Марокко и Сенегалом (0:1) Диас не сумел реализовать пенальти: марокканец попытался пробить "паненкой", однако вратарь Эдуар Менди выручил свою команду.
Мбаппе после матча с "Вильярреалом" объяснил, почему пробил пенальти "паненкой"
Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал пенальти, который он реализовал в концовке матча с "Вильярреалом" (2:0).
Фото: Getty Images