Канчельскис: будь у меня приличная зарплата, то я бы поучаствовал в сборах для "Крыльев"

"Я бы поучаствовал в сборах денег для "Крыльев", если бы у меня была приличная зарплата. Хотя бы как в клубе РПЛ. Тогда можно было бы подключиться и помочь.
Не понимаю, как можно было довести его до такого. Сбор денег не спасёт ситуацию", - цитирует Канчельскиса Metaratings.
Напомним, что в декабре 2025 года судебные приставы начали исполнительное производство о взыскании долга в отношении "Крыльев Советов". Самарский клуб имеет долг в 928 миллионов рублей перед компанией "РТ-Капитал" и в феврале клуб могут признать банкротом.
Ранее болельщики самарского клуба открыли денежный сбор, чтобы помочь "Крыльям" погасить задолженность. По итогам 18 сыгранных туров самарцы занимают 12 место в турнирной таблице РПЛ с 17 набранными очками в своем активе.
Главный тренер брянского "Динамо" Андрей Канчельскис прокомментировал инициативу болельщиков "Крыльев Советов" организовать денежный сбор для клуба.
