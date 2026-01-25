Лещук высказался о конкуренции с Луневым в "Динамо"

"У нас с ним отличные отношения. Проводим много времени вместе, играем в приставку. Да, мы конкуренты за место в составе, но у нас все супер. Это здоровая конкуренция, с возрастом к таким вещам относишься легче. Мы можем обсудить с ним тренировочные и игровые моменты. Никаких проблем нет", - цитирует Лещука "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне Игорь Лещук провел за московское "Динамо" во всех турнирах семь матчей, пропустил 11 мячей и сохранил ворота в неприкосновенности в двух встречах.
Андрей Лунев вышел на поле в 12 встречах, пропустил 17 голов и оставил ворота "сухими" в двух матчах.
По итогам 18 сыгранных туров бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 баллом в своем активе. В декабре столичный клуб объявил о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера, контракт со специалистом заключен до конца текущего сезона.
Голкипер "Динамо" Игорь Лещук рассказал о взаимоотношениях с Андреем Луневым.
Фото: ФК "Динамо"