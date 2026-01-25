Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
16:00
СурханНе начат
ЦСКА
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Сергеев: Захарян, конечно, помог бы "Динамо"

Форвард "Динамо" Иван Сергеев считает, что Арсен Захарян мог бы помочь бело-голубым.
Фото: GETTY IMAGES
"Захарян бы, конечно, помог "Динамо". Он воспитанник", - приводит слова Сергеева "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер "Реала Сосьедад" не рассчитывает на Арсена Захаряна и россиянин в ближайшее время может покинуть испанский клуб.

Полузащитник выступал за московское "Динамо" с 2021 по 2023 год - всего Захарян провел за бело-голубых во всех турнирах 89 матчей и записал на свой счет 19 забитых мячей и 25 голевых передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится