"Он это заслужил". Первый тренер Сауся - о возможном переходе игрока в "Спартак"

"Я знаю и слышал о том, что Влад близок к переходу в "Спартак". Считаю, что он заслужил этот переход, в "Балтике" он показывал отличный футбол. Уверен, в РПЛ нет быстрее футболиста, чем Влад", - цитирует Воронкова "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" в зимнее трансферное окно выкупит у калининградской "Балтики" защитника Владислава Сауся. По информации СМИ, калининградцев устроило предложение красно-белых в 350 миллионов рублей.
В нынешнем сезоне Саусь вышел на поле в 19 встречах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.
Фото: ФК "Балтика"