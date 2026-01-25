Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
16:00
СурханНе начат
ЦСКА
16:00
Динамо СамаркандНе начат

"Он это заслужил". Первый тренер Сауся - о возможном переходе игрока в "Спартак"

Первый тренер Владислава Сауся Александр Воронков высказался о возможном переходе футболиста "Балтики" в "Спартак".
Фото: ФК "Балтика"
"Я знаю и слышал о том, что Влад близок к переходу в "Спартак". Считаю, что он заслужил этот переход, в "Балтике" он показывал отличный футбол. Уверен, в РПЛ нет быстрее футболиста, чем Влад", - цитирует Воронкова "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" в зимнее трансферное окно выкупит у калининградской "Балтики" защитника Владислава Сауся. По информации СМИ, калининградцев устроило предложение красно-белых в 350 миллионов рублей.

В нынешнем сезоне Саусь вышел на поле в 19 встречах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.

