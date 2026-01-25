"Не допустят, чтобы "Крылья Советов" из-за долга обанкротились. У клуба такая история! Насколько знаю, хотят строить разбирательства в судебном порядке и реструктуризировать долг. Такое уже было в клубе, вопросы решались", - цитирует Таранова "Чемпионат".
Напомним, что в декабре 2025 года судебные приставы начали исполнительное производство о взыскании долга в отношении "Крыльев Советов". Самарский клуб имеет долг в 928 миллионов рублей перед компанией "РТ-Капитал" и в феврале клуб могут признать банкротом.
Ранее болельщики самарского клуба открыли денежный сбор, чтобы помочь "Крыльям" погасить задолженность. По итогам 18 сыгранных туров самарцы занимают 12 место в турнирной таблице РПЛ с 17 набранными очками в своем активе.
Таранов: не допустят, чтобы "Крылья" обанкротились
Экс-игрок "Крыльев Советов" Иван Таранов высказался о долге самарского клуба перед "РТ-Капиталом".
Фото: ФК "Крылья Советов"