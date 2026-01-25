"Команда играла хорошо с "Шанхаем Шэньхуа". Но это только первый матч. Были ошибки. Была ничья и выиграли по пенальти. В целом хороший матч. Сборы — полезно для нас. Мы понимаем ситуацию, где мы находимся в чемпионате. Мы должны быть выше", - приводит слова Касереса "Чемпионат".
Московское "Динамо" одержало победу над китайским "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет Леонид Слуцкий, со счетом 2:2 (5:3 - пен). Товарищеский матч между командами состоялся в пятницу, 23 января.
Напомним, что в декабре бело-голубые объявили о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера до конца текущего сезона. По итогам 18 сыгранных туров команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 21 баллом в своем активе.
Легионер "Динамо" оценил зимние сборы команды
Защитник "Динамо" Хуан Касерес оценил зимние сборы бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"