Силкин: "Зенит" будет гегемоном, пока не кончится админресурс

"Самый большой админресурс в России у "Зенита". Потому что у них есть финансовые возможности, да и футболисты какие к ним приезжают.
Поэтому с "Зенитом" другим клубам тяжело тягаться. "Зенит" будет гегемоном, пока не кончится админресурс", - цитирует Силкина "Советский Спорт".
По итогам сезона-2024/25 петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России и отстал от "Краснодара" на один балл. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
После 18 сыгранных туров команда Сергея Семака отстает от "быков" в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги на одно очко и занимает второе место.
Фото: ФК "Динамо"