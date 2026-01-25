Матчи Скрыть

Балтика
16:00
СурханНе начат
ЦСКА
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Силкин: "Зенит" будет гегемоном, пока не кончится админресурс

Экс-тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался о возможностях петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"
"Самый большой админресурс в России у "Зенита". Потому что у них есть финансовые возможности, да и футболисты какие к ним приезжают.

Поэтому с "Зенитом" другим клубам тяжело тягаться. "Зенит" будет гегемоном, пока не кончится админресурс", - цитирует Силкина "Советский Спорт".

По итогам сезона-2024/25 петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России и отстал от "Краснодара" на один балл. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.

После 18 сыгранных туров команда Сергея Семака отстает от "быков" в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги на одно очко и занимает второе место.

