Гранат - о "Спартаке": у клуба идёт перестройка за перестройкой

- У "Спартака" уже какой год подряд идёт перестройка за перестройкой. Тренерам даётся мало времени, чтобы поставить игру команде и проявить себя. Клубу очень не хватает стабильности, - цитирует Граната Legalbet.
Напомним, в начале января клуб сообщил о назначении нового тренера - им стал Хуан Карседо.
"Спартак" с 29 баллами занимает шестую позицию в турнирной таблице РПЛ. Московская команда в 19-м туре в гостях проведёт поединок против "Сочи", встреча состоится 1 марта.
Фото: ФК "Спартак"