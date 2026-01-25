Матчи Скрыть

Гранат - о "Спартаке": у клуба идёт перестройка за перестройкой

Владимир Гранат, бывший футболист столичного "Динамо", высказался о ситуации в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Граната, клубу мешает постоянная смена курса и отсутствие стабильности.

- У "Спартака" уже какой год подряд идёт перестройка за перестройкой. Тренерам даётся мало времени, чтобы поставить игру команде и проявить себя. Клубу очень не хватает стабильности, - цитирует Граната Legalbet.

Напомним, в начале января клуб сообщил о назначении нового тренера - им стал Хуан Карседо.

"Спартак" с 29 баллами занимает шестую позицию в турнирной таблице РПЛ. Московская команда в 19-м туре в гостях проведёт поединок против "Сочи", встреча состоится 1 марта.

