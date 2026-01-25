Матчи Скрыть

"Ювентус" прервал серию "Наполи" без поражений в чемпионате Италии

В 22-м туре Серии А "Ювентус" уверенно разобрался с "Наполи" на своём поле. Туринцы отправили в ворота соперника три безответных мяча.
Фото: Football Italia
У хозяев отличились Жонатан Дэвид, а также полузащитники Кенан Йылдыз и Филип Костич.

Эта победа оборвала беспроигрышную серию "Наполи" в чемпионате, которая насчитывала шесть матчей.

После встречи "Ювентус" довёл количество набранных очков до 42 и поднялся на пятую строчку таблицы. "Наполи" с 43 баллами идёт третьим.

