Новиков: ЦСКА однозначно будет бороться за чемпионство

По его словам, команда уверенно провела первую часть чемпионата и уже усилила проблемные позиции.
- По итогам сезона команда будет бороться за самые высокие места. ЦСКА однозначно будет бороться за чемпионство. Сейчас клуб усилил позиции, где всё было не очень, приобретения серьёзные. Баринов и Гонду должны помочь команде, - цитирует Новикова "Советский спорт".
ЦСКА с 36 баллами в копилке идёт четвёртым в российском чемпионате. На первой строчке располагается "Краснодар" с 40 очками. В тройку лидеров также входят "Зенит" и "Локомотив", у которых 39 и 37 очков.
Напомним, вторая часть РПЛ стартует в конце февраля.