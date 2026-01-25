Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
3 - 4 3 4
СурханЗавершен
ЦСКА
3 - 4 3 4
Динамо СамаркандЗавершен

Новиков: ЦСКА однозначно будет бороться за чемпионство

Экс-футболист ЦСКА Валерий Новиков считает, что "армейцы" способны включиться в чемпионскую гонку в этом сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА
По его словам, команда уверенно провела первую часть чемпионата и уже усилила проблемные позиции.

- По итогам сезона команда будет бороться за самые высокие места. ЦСКА однозначно будет бороться за чемпионство. Сейчас клуб усилил позиции, где всё было не очень, приобретения серьёзные. Баринов и Гонду должны помочь команде, - цитирует Новикова "Советский спорт".

ЦСКА с 36 баллами в копилке идёт четвёртым в российском чемпионате. На первой строчке располагается "Краснодар" с 40 очками. В тройку лидеров также входят "Зенит" и "Локомотив", у которых 39 и 37 очков.

Напомним, вторая часть РПЛ стартует в конце февраля.

