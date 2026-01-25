Булыкин: болельщики "Крыльев" собирают по 500 или 1000 рублей - это смешные суммы

По его мнению, такие пожертвования не могут серьёзно повлиять на ситуацию и больше выглядят как информационный повод.
- Это больше смешная история, чем грустная. Болельщики "Крыльев" собирают по ?500 или ?1000 рублей – это смешные суммы. Это даже не сотая часть от долга клуба. В этом вопросе нужно разбираться комплексно и искать виноватых. "Крылья Советов" – это клуб с историей. Команда с такими хорошими болельщиками не должна пропадать, - цитирует Булыкина "Советский спорт".
Булыкин также отметил, что финансовые проблемы клубов часто связаны с неэффективным управлением и зависимостью от бюджетных средств.
В декабре 2025 года судебные приставы начали исполнительное производство в отношении "Крыльев Советов". Сообщается, что самарский клуб должен 928 миллионов рублей компании "РТ-Капитал", а в феврале может быть признан банкротом.
Ранее фанаты самарцев открыли денежный сбор, чтобы помочь клубу закрыть задолженность.
После 18 туров РПЛ "Крылья" располагаются на 12-й позиции в таблице, набрав 17 очков.
Фото: ПФК "Крылья Советов"