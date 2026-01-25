По мнению экс-игрока, всё будет зависеть от того, получит ли футболист игровое время в новой команде.
- Если будет играть, то да. Много же было переходов. Кто-то садится на лавку. В "Спартаке" больше конкуренция, посмотрим, как он адаптируется, - передаёт слова Мостового "Матч ТВ"
Саусь выступает за калининградский клуб с 2024 года и связан с "Балтикой" контрактом до лета 2029-го. Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,8 млн евро. За время выступлений в составе команды он провёл 51 матч, отметившись одним голом и пятью ассистами на партнёров.
Мостовой оценил шансы Сауся закрепиться в "Спартаке"
Александр Мостовой, экс-футболист сборной России, дал свой комментарий по поводу возможного перехода хавбека "Балтики" Владислава Сауся в "Спартак".
Фото: ФК "Балтика"