Представитель Джикии высказался о возможном возвращении защитника в РПЛ

Ранее сообщалось, что главный тренер грозненцев Станислав Черчесов якобы лично заинтересован в приглашении футболиста. Агент дал понять, что слухи не подтверждаются.
- Данная информация не соответствует действительности. Если поступит предложение, будем смотреть по ситуации, - цитирует Кузьмичёва "Спорт день за днём".
В нынешнем сезоне защитник провёл 13 матчей за "Антальяспор" и забил два мяча.
Напомним, что защитник ранее уже выступал в РПЛ - он был игроком "Амкара", "Спартака" и "Химок", которые стали его последней командой в России.
