Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
3 - 4 3 4
СурханЗавершен
ЦСКА
3 - 4 3 4
Динамо СамаркандЗавершен

Представитель Джикии высказался о возможном возвращении защитника в РПЛ

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы игрока "Антальяспора" Георгия Джикии, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в "Ахмат".
Фото: ФК "Спартак"
Ранее сообщалось, что главный тренер грозненцев Станислав Черчесов якобы лично заинтересован в приглашении футболиста. Агент дал понять, что слухи не подтверждаются.

- Данная информация не соответствует действительности. Если поступит предложение, будем смотреть по ситуации, - цитирует Кузьмичёва "Спорт день за днём".

В нынешнем сезоне защитник провёл 13 матчей за "Антальяспор" и забил два мяча.

Напомним, что защитник ранее уже выступал в РПЛ - он был игроком "Амкара", "Спартака" и "Химок", которые стали его последней командой в России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится