Экс-футболист "Спартака" уверен, что "Балтика" справится без Сауся

По его мнению, калининградцы не должны сильно пострадать от ухода игрока.
- Я думаю, он не ключевой игрок для них, они найдут ему замену. Сможет ли "Балтика" замахнуться на тройку призёров РПЛ в этом сезоне? Не знаю. Для них будет хорошим результатом, если они сохранят пятое место, - передаёт слова эксперта "Газета".
По данным источников, стороны уже близки к завершению переговоров: "Спартак" намерен выкупить 22-летнего хавбека у "Балтики" за 350 миллионов рублей. Сообщается, что соглашение с футболистом хотят оформить на длительный срок - до лета 2030 года.
В текущем розыгрыше РПЛ Саусь регулярно получал игровую практику: на его счету 17 матчей, один забитый мяч и две голевые передачи.
К зимней паузе "Балтика" закрепилась в верхней части таблицы и идёт пятой с 35 очками. "Спартак" находится сразу за калининградцами - у красно-белых 29 баллов и шестая позиция.