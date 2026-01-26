Матчи Скрыть

"Такие матчи остаются в сердце". Глушаков – о встрече памяти Симоняна

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился впечатлениями от участия в матче легенд памяти Никиты Симоняна.
Фото: РФС
"Было приятно сыграть легендарный матч "Спартак" — СССР в честь памяти Никиты Павловича Симоняна. Спасибо РФС за приглашение и за атмосферу — такие матчи действительно остаются в сердце. Память жива!" — написал Глушаков в соцсети.

Товарищеский матч, посвященный памяти легендарного футболиста "Спартака" и сборной СССР Никиты Симоняна, состоялся в воскресенье, 25 января. В нем принимали участие сборные легенд красно-белых и СССР. Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 5:4 одержала. В составе команды голами отметились Денис Глушаков, оформивший хет-трик, а также Валерий Шмаров и Никита Баженов. В составе сборной СССР по два мяча забили Сергей Кирьяков и Андрей Каряка.

Никита Симонян скончался в возрасте 99 лет 23 ноября 2025 года. Он выступал за московский "Спартак" с 1949 по 1959 год. Вместе с национальной командой СССР он стал чемпионом Олимпийских игр 1956 года.

