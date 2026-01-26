Талалаев прокомментировал поражение "Балтики" от "Сурхана"

"В первые 60 минут матча у нас играл состав, близкий к основе. Эти ребята показали как нужное качество футбола, так и характер. Когда нужно было, они собрались, изменили скорость владения мячом и забили второй гол. Имели еще моменты. В целом, самое главное то, что мы увидели свой уровень готовности и обошлись без травм. Команда проделывает качественную работу", — приводит слова Талалаева "Матч ТВ".
"Балтика" провела контрольную встречу с "Сурханом" в воскресенье, 25 января. Товарищеский матч состоялся в Белеке в рамках зимних сборов. Встреча завершилась победой команды из Узбекистана со счетом 4:3.
Команда Андрея Талалаева проводит подготовку ко второй части сезона в Турции. Первый этап зимних сборов завершится 26 января. Второй этап состоится в период с 30 января по 13 февраля в Белеке. "Балтика" ушла на зимний перерыв в РПЛ на пятом месте в турнирной таблице. После 18-ти встреч чемпионата России калининградцы набрали 35 очков.
Фото: ФК "Балтика"