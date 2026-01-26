"Нас известили и, по-моему, все клубы понимают, к чему мы в итоге придем — к формуле "10+5". Польза от этого есть. Уровень иностранцев, которые сейчас будут задействованы, будет более высоким, чем был 2-3 года назад. Другой вопрос, что цены на российских футболистов вырастут, и мы это сейчас увидим", — приводит слова Талалаева "РБ Спорт".
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о введении нового лимита на иностранных игроков в российском футболе. С 2028 года клубы смогут вносить в заявку максимум 10 легионеров, из которых только 5 смогут одновременно выйти на поле. По действующему регламенту команды команды РПЛ имеют право внести в заявку до 13 иностранцев, но выпустить на поле не более 8 из них.
Команды РПЛ проводят зимние сборы для подготовки ко второй части сезона-2025/26. На данный момент лидером турнирной таблицы является "Краснодар", набравший 40 очков после 18-ти туров. Второе место занимает "Зенит", уступая "быкам" одно очко. Топ-3 замыкает "Локомотив" с 37 очками.
Талалаев – о новом лимите на легионеров: польза от этого есть
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.
Фото: "Матч ТВ"