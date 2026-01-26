Агент Барбоза: Рикардо может стать лучшим защитником в РПЛ

"Рикардо — очень качественный футболист, в Бразилии его высоко ценили. "Динамо" сделало хороший трансфер. Для России это отличный легионер. Если Рикардо адаптируется в стране, он сможет стать лучшим защитником в РПЛ. "Динамо" сделало грамотный трансфер, это однозначно усиление", — приводит слова Барбоза "РБ Спорт".
Бразильский футболист пополнил состав "Динамо" 21 января, заключив трудовое соглашение до лета 2030 года. Ранее защитник играл за "Ботафого". Рикардо принял участие в 29-ти встречах за бразильскую команду, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.
Бело-голубые на данный момент проводят зимний сбор в ОАЭ. Подготовка ко второй части сезона для команды Розана Гусева завершится 22 февраля. После 18-ти прошедших туров чемпионата России "Динамо" занимает десятое месте в турнирной таблице, записав в свой актив 21 очко.
Футбольный агент Пауло Барбоза прокомментировал трансфер бразильца Давида Рикардо из "Ботафого" в московское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"