"Когда его взяли, все кричали, как он аут скинул, забил. А сейчас что? На пару месяцев мы вообще забыли про него. Что это было? Вопросы к руководству, тренеру. Трансфер выглядит странным, да. Вопрос: почему? Не только он не играет, многие не играют. Может быть, ему ищут варианты, может, сказал, что хочет уйти", — приводит слова Мостового "Матч ТВ".
Самошников пополнил состав "Спартака" летом 2025 года. За это время 28-летний футболист принял участие в пяти встречах за красно-белых, в которых он записал на свой счет один гол.
В пятницу, 23 января "Спартак" провел контрольный матч со сборной Китая в рамках зимних сборов. Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Самошников не принимал участия в игре. В СМИ появилась информация о том, что игрок испытывает боль в голеностопе.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на шестом месте в турнирной таблице. После 18-ти туров в активе команды 29 очков.
Мостовой назвал странным трансфер Самошникова в "Спартак"
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о переходе Ильи Самошникова в стан красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"