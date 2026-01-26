Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
11:00
Шанхай ПортНе начат
Рубин
11:30
Струга Трим-ЛумНе начат
Динамо
17:00
Чэнду ЖунчэнНе начат
Динамо Мх
19:00
ВардарНе начат

Тихонов: как бы Карседо не знал РПЛ, это не говорит о том, что всё будет хорошо

Бывший капитан "Спартака" Андрей Тихонов поделился мнением о назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Как бы Карседо не знал РПЛ, выиграл одну игру, потом проиграл три матча — и уже всё становится совсем по-другому. Говорить о том, что Карседо знал "Спартак" и наш менталитет — это не говорит о том, что это будет хорошо", — приводит слова Тихонова "Чемпионат".

В ноябре "Спартак" покинул Деян Станкович, который занимал пост главного тренера с 2024 года. Исполняющим его обязанности временно был назначен Вадим Романов. В январе стало известно, что красно-белых возглавил Хуан Карлос Карседо, который до этого тренировал кипрский "Пафос". Ранее специалист уже работал в "Спартаке". В 2012 году он был ассистентом Унаи Эмери.

"Спартак" 23 января провел товарищеский матч со сборной Китая в рамках зимних сборов. Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

