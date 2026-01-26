"Хочется своё дело. Не обязательно большое по деньгам, но такое, которое будет приносить удовольствие и желание заниматься им каждый день. Дело ради денег не мой вариант. Мысли и направления есть, но пока оставлю их при себе. Всему своё время", – написал Лещук в соцсети.
29-летний Лещук является воспитанником академии "Динамо". Он дебютировал за основной состав бело-голубых в 2017 году. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в семи матчах во всех турнирах, из которых два провел "на ноль", а также пропустил 11 мячей.
"Динамо" ушло на зимнюю паузу в чемпионате России на десятом месте. После 18-ти туров в активе команды 21 очко. В декабре команду возглавил Ролан Гусев после отставки Валерия Карпина с поста главного тренера.
Вратарь "Динамо" ответил, чем займется после завершения карьеры
Вратарь "Динамо" Игорь Лещук рассказал, чем планирует заниматься после завершения спортивной карьеры.
Фото: ФК "Динамо"