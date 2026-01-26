Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
11:00
Шанхай ПортНе начат
Рубин
11:30
Струга Трим-ЛумНе начат
Динамо
17:00
Чэнду ЖунчэнНе начат
Динамо Мх
19:00
ВардарНе начат

Вратарь "Динамо" ответил, чем займется после завершения карьеры

Вратарь "Динамо" Игорь Лещук рассказал, чем планирует заниматься после завершения спортивной карьеры.
Фото: ФК "Динамо"
"Хочется своё дело. Не обязательно большое по деньгам, но такое, которое будет приносить удовольствие и желание заниматься им каждый день. Дело ради денег не мой вариант. Мысли и направления есть, но пока оставлю их при себе. Всему своё время", – написал Лещук в соцсети.

29-летний Лещук является воспитанником академии "Динамо". Он дебютировал за основной состав бело-голубых в 2017 году. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в семи матчах во всех турнирах, из которых два провел "на ноль", а также пропустил 11 мячей.

"Динамо" ушло на зимнюю паузу в чемпионате России на десятом месте. После 18-ти туров в активе команды 21 очко. В декабре команду возглавил Ролан Гусев после отставки Валерия Карпина с поста главного тренера.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится