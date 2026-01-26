"Мало кто со мной сравнится". Дзюба ответил, чем он лучше других нападающих

"Не мне решать, но я точно внес определенный вклад. Есть вещи, где какие-то нападающие лучше меня были, но если взять в совокупности по пользе команде и по голам, то, наверное, мало кто со мной сравнится. Мало того что я забиваю довольно неплохо для России, я еще даю очень много ассистов. Думаю, вряд ли кто-то из нападающих может похвастаться этим", – приводит слова Дзюбы РИА Новости.
37-летний Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. В марте 2025 года нападающий забил 234-й гол в карьере, побив рекорд Александра Кержакова. Также Дзюба четыре раза становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны.
С 2024 года Артем Дзюба выступает за "Акрон". В нынешнем сезоне на его счету 16 встреч за тольяттинцев, в которых он записал на свой счет 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Команда Заурбека Тедеева на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.
Фото: ФК "Акрон"